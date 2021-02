Brindisi FC | Aumentano i positivi nel Gravina

Potrebbero essere oltre una decina i positivi in casa Gravina, quasi tutti calciatori, che sarebbero praticamente raddoppiati rispetto al primo giro di test effettuati nei giorni scorsi e che avevano portato al rinvio del match contro il Picerno mettendo una quasi certezza che anche la partita con il Brindisi in programma domenica 21 febbraio non sarà disputata. Manca solo l’ufficialità ma sembra improbabile che in questi giorni la situazione possa portare ad una soluzione da permettere il regolare svolgimento della gara.