Brindisi Fc | Arriva una nuova punta croata

Parlerà ancora croato l’attacco del Brindisi. Dopo il tesseramento di Kordic arriva agli ordini di mister Di Costanzo Ivan Bubalo, attaccante classe 1990, proveniente dal Prespa Birlik (seconda divisione svedese) e con un passato in vari campionati professionisti croati e la serie A israeliana. Già in Italia nella stagione 2018-19 con la maglia dello Jesina. Si tratta di una prima punta di ruolo alta 1.94. È questo il primo rinforzo del direttore Dionisio in questa ultima fase di mercato. Da valutare ora i tempi burocratici per il tesseramento di Bubalo. Non è escluso che in settimana possa giungere anche un nuovo portiere dopo la partenza di Giappone e di un difensore. In uscita invece l’esterno offensivo Rekik.