Brindisi Fc, arriva un attaccante argentino, partono Gaeta e Costa

Brindisi ancora attivo sul mercato pronto a chiudere nelle prossime ore l’accordo con l’attaccante argentino, classe 1995, Rodolfo Periale. Cresciuto calcisticamente nello Sportivo La Consulta Periale, proveniente dalla Nuorese (eccellenza sarda), ha vestito le maglie di Deportivo Monte Caesero, Atetlico Club San Martin, Andes Talleres Sport Club tra le altre in argentina e con una esperienza nella Serie D brasiliana nell’Amazonas De Manaos. E’ stato anche capocannoniere del Torneo Annual Mendoza League 2019. Periale, in Italia per la prima volta in questa stagione, sarà a Brindisi nella giornata di venerdì con il tecnico Di Costanzo che lo valuterà nei primi allenanti. Arrivata invece la firma per il giovane terzino Morleo, classe 2002, che sarà a disposizione già per la sfida contro il Cerignola mentre potrebbe allontanarsi l’arrivo di Stranieri che la prossima settimana deciderà se lasciare o meno il Vastogirardi. Ufficiali anche le uscite di Gaeta, approdato al Cassino e di Christian Costa, uno degli ultimi arrivati nelle scorse settimane.