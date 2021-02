Brindisi Fc | Arriva anche l’argentino Vita

Pesca ancora dall’argentina il Brindisi che nella giornata di venerdì accoglierà anche l’attaccante Leandro Omar Vita classe 1992 proveniente dal Baldaccio Bruni Anghiari formazione militante dell’eccellenza Toscana. Vita, nazionalità Argentino/Italiana, ha un passato in Italia anche in eccellenza sarda con la maglia dell’Ossese. In Argentina ha disputato campionati di 3° Divisione con il Deportivo Moron, il Club Atletico Acassuso, la A.H. Zapla e il SanLorenzo De Alem.