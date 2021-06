Brindisi Fc | Arigliano socio di maggioranza

Novità importanti in casa Brindisi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TUTTOcalcioPUGLIA.com, Daniele Arigliano, già socio del club al 25%, e Umberto Vangone, presidente biancazzurro, avrebbero trovato un accordo di massima per la cessione del 50% delle quote dell’imprenditore campano verso il primo che, difatti, diventerebbe il socio di maggioranza del Brindisi.

Una volta che l’accordo verrà ratificato, Arigliano provvederà all’iscrizione del Brindisi al campionato di Eccellenza per poi inoltrare domanda di ripescaggio in Serie D: considerando i criteri in merito, le possibilità che i biancazzurri tornino in Interregionale dalla porta di servizio sono elevatissime.