Brindisi FC | Accordo con tre under

Inizia a prendere forma il nuovo Brindisi in attesa della partenza per il ritiro uffializzata per lunedì 16 agosto. Raggiunto l’accordo con tre under si tratta dei centrocampisti Alessio Esposito classe 2001 ex primavera Napoli e Portoci nella passata stagione e l’ex capitano della Salernitana classe 2002 Andrea Vignes. A questi due si aggiunge anche con il difensore Francesco Di Pasquale classe 2003. Molti dei nuovi calciatori firmeranno l’accordo nella giornata di lunedì. Nessuna conferma invece per Suhs smentendo le indiscrezioni delle scorse settimane. La società ha infatti deciso un taglio netto con i calciatori della passata stagione. Non rientrano nei piani societari anche Merito e Bottari attualmente ancora legati al Brindisi. Fissata intanto per il 26 agosto l’amichevole contro la Matese.