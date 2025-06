Brindisi FC, accordo chiuso per il ritorno di Salvatore Ciullo

Il tecnico del Brindisi per la prossima stagione sarà Salvatore Ciullo. L’accordo era nell’aria nelle ultime ore ed è stato formalizzato nella tarda mattinata di sabato 28 giugno. Il suo nome è stato fin da subito uno delle possibilità nell’agenda del direttore sportivo Righi che ha subito trovato la sintonia con il tecnico ex Matera trovato il video libera da parte dalla proprietà. Per Ciullo, da sempre legato alla piazza biancazzurra, si tratta di un ritorno che ha portato al suo ritorno in Eccellenza dopo un assenza di oltre quindici anni. Ad inizio della prossima settimana, quando con l’avvio ufficiale della nuova stagione potranno essere depositati gli accordi, arriveranno anche le prime ufficializzazioni. Sul fronte dirigenziale oltre al ds Righi avrà un ruolo come collaboratore anche Federico Cerone, che ha indossato anche la maglia del Brindisi da calciatore, che ora inizierà questa avvenuta da dirigente.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts