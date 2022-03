BRINDISI – Il collegio arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti ha accolto il ricorso presentato dal’ex tecnico della formazione biancazzurra Mauro Chianese per il pagamento delle spettanze maturate dall’inizio della stagione. Una sentenza che non giunge comunque a sorpresa e che ora viene formalizzata da questa sentenza pubblicata lo scorso 11 marzo e formalizzata alla società nelle giornate successive che ora dovrà chiudere la vertenza entro i trenta giorni successivi dalla notifica per non avere strascichi successivi.