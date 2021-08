Brindisi Fc | A guidare la difesa Alessandro Montesi

Potrebbe essere Alessandro Montesi il calciatore di riferimento per la nuova difesa del Brindisi. Mancherebbe solo l’ufficliazzazione per il tesseramento del difensore romano classe 1996 con un importante passato nel campionato di serie D. Nella passata stagione nelle fila del Rieti con trentuno presenze e due reti. In passato ha vestito anche le maglie del Vis Artena, Lupa Roma, Monterosi e Sambenedettese. Nelle prossime ore potrebbe arriva la firma e l’ufficialità. Il calciatore è già in ritiro agli ordini del tecnico Chianese.