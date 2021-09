E’ un ex consigliere comunale ed ex assessore di 46 anni l’uomo denunciato dai carabinieri di Brindisi per procurato allarme per aver telefonato da una cabina, il 14 settembre scorso, e aver annunciato un allarme bomba al Comune di Brindisi. I militari sono arrivati all’identificazione dell’uomo dopo aver localizzato la cabina pubblica da cui è partita la chiamata: in piazza Crispi, vicino alla stazione ferroviaria.