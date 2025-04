Brindisi, ex teatro ‘Di Giulio’: stanziati fondi per la messa in sicurezza

L’ex cinema – teatro di ‘Di Giulio’ di Brindisi sta cadendo letteralmente a pezzi. Dopo I flop del passato su vendita dell’immobile o trasformazione del sito in un parcheggio multipiano, l’amministrazione comunale ha stanziato 100.000 euro per la messa in sicurezza dell’edificio.

