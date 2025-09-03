3 Settembre 2025

Brindisi, ex delegazione comunale nel degrado ma non si può entrare: sono sparite le chiavi

Fabrizio Caianiello 3 Settembre 2025
centered image

A Brindisi l’ex delegazione comunale del rione Commenda sta letteralmente cadendo a pezzi. Gli edifici sono invasi da ratti e rifiuti. Inoltre, pare che al Comune abbiano smarrito tutte chiavi per entrare e i locali sono diventati così off limits.

