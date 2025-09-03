Brindisi, ex delegazione comunale nel degrado ma non si può entrare: sono sparite le chiavi

A Brindisi l’ex delegazione comunale del rione Commenda sta letteralmente cadendo a pezzi. Gli edifici sono invasi da ratti e rifiuti. Inoltre, pare che al Comune abbiano smarrito tutte chiavi per entrare e i locali sono diventati così off limits. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous Bevanda gassata in “lingua” polacca: maxi sequestro di lattine potrebbe interessarti anche Bevanda gassata in “lingua” polacca: maxi sequestro di lattine 3 Settembre 2025 Michele Iurlaro Gioielleria assaltata a Ostuni, ladri in fuga dopo inseguimento 3 Settembre 2025 Anna Saponaro San Vito dei N.nni: garage in fiamme, ingenti i danni 3 Settembre 2025 Anna Saponaro Furti nelle abitazioni del Brindisino: sette arresti dei carabinieri 3 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli Brindisi: 500 mila euro, vincita record al “Gratta e Vinci” 2 Settembre 2025 Anna Saponaro Brindisi, lo stadio “Fanuzzi” tra lavori e prima di campionato 2 Settembre 2025 Davide Cucinelli
potrebbe interessarti anche
Bevanda gassata in “lingua” polacca: maxi sequestro di lattine
Gioielleria assaltata a Ostuni, ladri in fuga dopo inseguimento
San Vito dei N.nni: garage in fiamme, ingenti i danni
Furti nelle abitazioni del Brindisino: sette arresti dei carabinieri
Brindisi: 500 mila euro, vincita record al “Gratta e Vinci”
Brindisi, lo stadio “Fanuzzi” tra lavori e prima di campionato