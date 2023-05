Brindisi espugna il Piccirillo, sarà spareggio con la Cavese

Il Brindisi porta a termine anche l’ultima missione della stagione regolare, supera il Gladiator sul suo campo (2-0) e adesso si giocherà la promozione in Serie C con la Cavese, che ha travolto la Nocerina (6-1) al “Simonetta-Lamberto”. Ci vorranno altri 90 minuti, da disputare in campo neutro domenica 14 maggio, per stabilire la squadra che sarà promossa in Serie C. Tornando al match del Piccirillo, il Brindisi ha faticato soprattutto per sbloccare , ma alla fine ha portato a casa la vittoria. Un gol per tempo per la squadra di Danucci: Santoro al 45’, Opoola nella ripresa.

