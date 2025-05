Brindisi, escalation di atti vandalici: convocato Comitato ordine-sicurezza

Ancora atti vandalici e intimidatori a Brindisi. Per questo è stato convocato un comunicato per l’ordine e la sicurezza per martedì 27 maggio. Ad annunciarlo è stato il vicepresidente della Commissione antimafia Mauro D’Attis:

“Il susseguirsi di gravissimi atti vandalici nella città di Brindisi richiede un’immediata risposta dello Stato. Ed è questo il motivo per cui ho contattato il Prefetto Carnevale da cui ho ricevuto assicurazioni sull’immediata convocazione, nella giornata di domani, del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Siamo di fronte a fenomeni criminali che mettono a repentaglio la tranquillità dei cittadini a cui è necessario fornire risposte immediate”.

