Brindisi: erosione costiera, in arrivo i fondi CIS

BRINDISI- Erosione costiera e smottamento della falesia. Grazie a 2,5 milioni di fondi CIS, Contratto Istituzionale di Sviluppo, l’annoso problema potrebbe essere risolto (si spera in maniera definitiva!) entro la prossima estate. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Anna Saponaro See author's posts Continue Reading Previous Brindisi: Il Prefetto Carnevale al fianco del sindaco Pomes potrebbe interessarti anche Brindisi: Il Prefetto Carnevale al fianco del sindaco Pomes 18 Agosto 2025 Cristina Cavallo Brindisi, stato di agitazione lavoratori adi 18 Agosto 2025 Davide Cucinelli Brindisi: liquido sospetto dai mezzi di Teknoservice, la denuncia di Quarta 18 Agosto 2025 Anna Saponaro Fasano, allo Zoosafari è nato un cucciolo di gorilla: il primo in Italia dopo quasi 50 anni 18 Agosto 2025 Radio Antenna Sud Zoo Safari in festa: è nato un nuovo cucciolo di gorilla 18 Agosto 2025 Michele Iurlaro Contrada Beneficio, senza Giorgia Meloni è emergenza rifiuti 18 Agosto 2025 Michele Iurlaro
potrebbe interessarti anche
Brindisi: Il Prefetto Carnevale al fianco del sindaco Pomes
Brindisi, stato di agitazione lavoratori adi
Brindisi: liquido sospetto dai mezzi di Teknoservice, la denuncia di Quarta
Fasano, allo Zoosafari è nato un cucciolo di gorilla: il primo in Italia dopo quasi 50 anni
Zoo Safari in festa: è nato un nuovo cucciolo di gorilla
Contrada Beneficio, senza Giorgia Meloni è emergenza rifiuti