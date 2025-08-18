18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Brindisi: erosione costiera, in arrivo i fondi CIS

Anna Saponaro 18 Agosto 2025
BRINDISI- Erosione costiera e smottamento della falesia. Grazie a 2,5 milioni di fondi CIS, Contratto Istituzionale di Sviluppo, l’annoso problema potrebbe essere risolto (si spera in maniera definitiva!) entro la prossima estate.

