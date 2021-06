Brindisi | Eroina, cocaina e fumo in casa: arrestato 33enne

Oltre 150 grammi di droga, tra cocaina, hashish e marijuana. A finire nei guai, nei giorni scorsi, un 33enne del luogo, accusato di spaccio e arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi. Dopo una perquisizione in casa dell’uomo e nelle pertinenze della sua abitazione i militari hanno rinvenuto 157,00 grammi complessivi di sostanza stupefacente (mezzo grammo di di hashish; 11,50 grammi di cocaina; 145,00 grammi di eroina) oltre a vario materiale per il confezionamento e la pesatura, il tutto sottoposto a sequestro. Il 33enne, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere.