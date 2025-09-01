1 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, erbe infestanti invadono il quartiere commenda

Davide Cucinelli 1 Settembre 2025
centered image

Segnalazione da parte dei cittadini del quartiere commenda invaso dall’erbe infestanti

About Author

Davide Cucinelli

Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Brindisi, pagina Tiktok contro i pentiti: identificato l’autore

1 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

Brindisi, immobili diroccati e degrado in via Cappuccini

1 Settembre 2025 Anna Saponaro

Lecce, Cambio di appalto, scoppia la protesta all’Adisu: lavoratori in sciopero e presidio

1 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

Lavoro nero e irregolare: le “scoperte” dei finanzieri a San Pietro Vernotico

1 Settembre 2025 Michele Iurlaro

“E tu splendi invece”: il festival che ricorda Giulia Gioia

1 Settembre 2025 Michele Iurlaro

RSA Ostuni, Gioia: “Le carte smentiscono Amati, è il momento della verità”

1 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Brindisi, pagina Tiktok contro i pentiti: identificato l’autore

1 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli

Siracusa-Monopoli, le pagelle: Longo e Piana decisivi

1 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, trattativa avanzata per il ritorno di Maggiore

1 Settembre 2025 Flavio Insalata

Brindisi, immobili diroccati e degrado in via Cappuccini

1 Settembre 2025 Anna Saponaro