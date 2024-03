Brindisi, Enel: Marchionna ‘Risposte concrete o smontaggio della centrale’

Questione decarbonizzazione, il tempo stringe e il Sindaco di Brindisi fissa dei paletti: “Se Enel non dovesse dare risposte concrete su cosa intende fare della Centrale Federico II dovrà smontarla e ripristinare i luoghi così come li trovò quando mise per la prima volta piede a Brindisi”. Poi la proposta: “un accordo di programma con Governo e Regione per trattare la crisi industriale del territorio. Su Antenna Sud una lunga intervista al primo cittadino per fare il punto della situazione dopo il vertice a Roma.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author