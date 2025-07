Brindisi, eletto il nuovo presidente di AIGA ed il consiglio direttivo

L’Associazione italiana giovani avvocati di Brindisi ha eletto il nuovo presidente e rinnovato anche il consiglio direttivo per il biennio 2023-25. L’assemblea si è tenuta ieri, mercoledì 16 luglio 2025. Nel corso dell’assemblea ordinaria, presso lo studio legale De Guido a Mesagne, l’avvocato Carola Delli Santi, già segretario di Aiga Brindisi nei bienni 2021-2023 e 2023-2025, è stata eletta, all’unanimità e per acclamazione, nuovo presidente della sezione Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) di Brindisi per il biennio 2025-2027. L’avv. Carola Delli Santi succede ai past presidents avvocati Domenico Attanasi, Nadia Albanese, Stefania Spina, Francesco Monopoli, Silvio Molfetta, Samuele De Guido e per ultimo Cataldo Lolli. Sempre per acclamazione l’assemblea ha eletto il nuovo consiglio direttivo, così composto: Carola Delli Santi (presidente), Vincenzo Valente (vice presidente), Luigi Memmola (segretario), Cristina Minonne (tesoriere), Cataldo Lolli (consigliere nazionale), Francesco Monopoli (consigliere), Silvio Molfetta (consigliere), Samuele De Guido (consigliere), Emanuela De Francesco (consigliere), Mariella Argese (consigliere) e Antonio Gianni Junior Rosato (consigliere). L’assemblea si è aperta con i saluti del presidente uscente, Cataldo Lolli, il quale ha illustrato con una sintetica relazione il percorso tracciato dalla sezione nel biennio trascorso. Sono in cantiere diverse proposte e progetti finalizzati a favorire la giovane avvocatura.

