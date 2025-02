Brindisi e il futuro della chimica, Emiliano: “A Roma per dire no alla chiusura del cracking”

Andare uniti a Roma, incontrare il ministro Urso e chiedere che l’impianto di cracking di Versalis non venga chiuso, almeno per ora. Questo per conservare i posti di lavoro in attesa che il progetto di Giga Factory sia completato, nel 2027 secondo le previsioni. In estrema sintesi la proposta del governatore della Puglia, Michele Emiliano, al tavolo convocato con istituzioni e sindacati dal prefetto di Brindisi, Luigi Carnevale, per fare il punto della situazione ed individuare una strategia che salvaguardi territorio, lavoratori e famiglie. Ma non tutti i sindacati sono d’accordo. La Uil auspica la chiusura e il ricorso agli ammortizzatori sociali, la Cisl deciderà dopo un confronto interno.

