Brindisi, è fatta per Francesco De Vito

Prosegue il calciomercato del Brindisi. La società biancazzurra sta provando a rinforzare anche il reparto under. E’ fatta per Francesco De Vito, terzino classe 2005 attualmente in forza al Gallipoli ed ex Manfredonia. De Vito, prodotto del settore giovanile del Lecce, firmerà il contratto nelle prossime ore e sarà già a disposizione di Nicola Ragno per la gara col Nardò.

