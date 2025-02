Brindisi e Bari tra le mete più ambite dagli italiani nel 2024

Il 2024 è stato un anno da record per il turismo italiano. Secondo i dati di Parclick.it, piattaforma leader nella prenotazione di parcheggi, le ricerche di parcheggio negli aeroporti italiani sono aumentate del 68% rispetto all’anno precedente, segno di una crescente propensione ai viaggi da parte degli italiani.

Tra le destinazioni più ricercate dai turisti italiani spiccano Brindisi e Bari, rispettivamente al 17º e 18º posto nella classifica globale. Brindisi ha registrato un aumento della domanda del 76% rispetto al 2023, mentre Bari ha visto una crescita del 37%.

Oltre a queste due città pugliesi, altre sette destinazioni italiane si sono fatte notare: Napoli (4ª), Lampedusa (6ª), Palermo (8ª), Bologna (21ª), Catania (22ª), Verona (24ª) e Torino (25ª). In particolare, Verona ha segnato un incremento dell’87% nelle ricerche, Bologna del 52% e Torino del 71%.

Le mete più amate dagli italiani

Le capitali europee dominano la classifica delle mete preferite dai viaggiatori italiani nel 2024. Parigi si conferma la destinazione più cercata, seguita da Amsterdam e Londra. Tra le prime dieci figurano anche New York (9ª) e Praga (10ª).

Le località di mare e divertimento si confermano molto richieste: Ibiza (5ª), Malta (7ª) e Tenerife (13ª) restano tra le destinazioni top. Sul lungo raggio, oltre a New York, spiccano Dubai (16ª), Zanzibar (19ª) e Bangkok (23ª).

Boom di ricerche per alcune destinazioni

Tra le città che hanno registrato il maggior incremento di interesse rispetto al 2023 troviamo Pisa (+110%), Nevsehir (Cappadocia, +133%), Rovaniemi (Lapponia, +135%), Perugia (+138%) e Madeira (+302%).

Dove viaggiano i turisti in base alla città di partenza

L’analisi di Parclick mostra anche le destinazioni più cercate in base alla città di origine:

• Da Roma: Parigi, New York, Catania, Londra e Palermo tra le mete più gettonate. Le ricerche per Malaga, Tenerife e Siviglia sono aumentate rispettivamente del 42%, 34% e 20%.

• Da Milano: Catania, New York e Parigi guidano la classifica, seguite da Napoli e Palermo. Forte crescita per Tokyo (+37%), Marrakech (+36%) e Valencia (+21%).

• Da Napoli: Milano, Parigi e Torino ai primi posti, con un aumento significativo delle ricerche per Malta (+31%), Vienna (+28%) e Tenerife (+23%).

Parcheggi in aeroporto: una necessità in crescita

Viaggiare significa anche pianificare ogni dettaglio, e uno dei problemi più comuni è trovare parcheggio in aeroporto. Parclick.it ha registrato un forte incremento delle prenotazioni, con un +68% rispetto all’anno precedente.

Secondo Ester Stivelli, Squad Lead Italia di Parclick, la tendenza continuerà anche nel 2025: “I dati confermano l’amore degli italiani per il viaggio e per il proprio Paese. Brindisi e Bari si collocano tra le destinazioni più cercate al mondo. Con il costante aumento del turismo, il nostro obiettivo è garantire parcheggi comodi e sicuri per viaggi sereni e indimenticabili.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author