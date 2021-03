Brindisi | Droga e furti di auto: 8 arresti

Furti di auto, ricettazione, e droga: nella prima mattina, in Brindisi, i Carabinieri della locale Compagnia, con il supporto dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Puglia”, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno eseguito due ordinanze di misure cautelari, emesse una dal G.I.P. presso il Tribunale di Lecce, l’altra dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, su richiesta delle rispettive Procure della Repubblica (D.D.A. di Lecce e ordinaria di Brindisi), nei confronti complessivamente di otto individui (sette raggiunti da custodia cautelare in carcere e uno da sottoporre agli arresti domiciliari), indagati a vario titolo per i reati di:

‒ associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti;

‒ associazione per delinquere finalizzata a commettere furti di autovetture, furto aggravato e ricettazione.

Alle ore 10.30 odierne il Comandante della Compagnia illustrerà i particolari dell’operazione, in videoconferenza