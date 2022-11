Brindisi: Dramma al Perrino, donna precipita dal decimo piano.

Condividi su...

Brindisi – Dramma presso l’ospedale Perrino di Brindisi. Per cause in fase di accertamento, una donna di 33 anni è precipitata da uno dei piani più alti del nosocomio, da una prima ricostruzione dei fatti pare abbia fatto un volo dal nono o decimo piano. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.