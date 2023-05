BRINDISI – Dormitorio migranti di via provinciale per San Vito a Brindisi ancora senza luce. Una denuncia che avevano raccolto già lo scorso marzo dai rappresentanti della comunità africana ma che parte da lontano con un problema che si trascinerebbe già dal mese di dicembre. Una situazione complessa che starebbe esasperando gli animi dei residenti del dormitorio pronti a scendere in piazza pronti a fare sentire il proprio disagio chiedendo soluzione strutturali e difensive per una tematica da lungo tempo oggetto di dibattito ma ancora senza soluzione.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

