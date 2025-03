Brindisi, dopo anni di polemiche iniziano i lavori sul ‘ponte di Bozzano’

L’Amministrazione Comunale di Brindisi corre ai ripari per fronteggiare il degrado in cui versa il cavalcavia di via Martiri delle Ardeatine che collega il rione Commenda con il rione Bozzano e con la zona industriale. La zona, infatti, finalmente, è stata cantierizzata e nelle prossime ore iniziaranno i lavori di messa in sicurezza di un ponte che per anni ha rappresentato preoccupazioni e pericoli. Anche per i pedoni.

About Author