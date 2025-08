Brindisi, Donno: “Il Governo condanna i territori all’inquinamento”

Il deputato pentastellato attacca Mauro D’Attis (FdI): “Non è la prima volta che sostiene scelte penalizzanti”

Leonardo Donno, deputato del Movimento Cinque Stelle e coordinatore regionale per la Puglia, ha criticato duramente la decisione del Governo di rinviare al 2038 la chiusura della centrale a carbone Enel “Federico II” di Brindisi. In una nota ufficiale, Donno ha accusato l’esecutivo di compromettere il futuro ambientale della regione e di contrastare la transizione energetica.

“Il Governo ha inflitto un altro duro colpo alla Puglia”, ha dichiarato l’esponente pentastellato definendo il provvedimento “l’ennesima dimostrazione di un orientamento politico che ignora le esigenze del territorio e della salute pubblica”.

Secondo Donno, la proroga delle attività della centrale è in netto contrasto con gli impegni assunti sul fronte della decarbonizzazione, ridotti a “mera propaganda” da parte della maggioranza guidata da Giorgia Meloni.

Il parlamentare ha inoltre criticato il ruolo di alcuni esponenti pugliesi del Centrodestra, con particolare riferimento a Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia, autore della richiesta al Governo. “Non è la prima volta che D’Attis sostiene scelte penalizzanti per Brindisi”, ha affermato Donno, citando il contributo di 35 milioni ottenuto per il deposito gas Edison e il parere favorevole espresso dallo stesso deputato su una possibile centrale nucleare nella città.

La nota di Donno ha esteso le critiche anche al recente decreto sull’Ex Ilva e al rilascio della nuova AIA, che consentirebbe l’utilizzo del carbone per ulteriori dodici anni, interpretandoli come segnali di una strategia energetica incoerente e dannosa per i cittadini. Il Movimento Cinque Stelle, ha ribadito Donno, continuerà a denunciare pubblicamente le scelte ritenute in contrasto con la tutela ambientale e chiede l’immediato ritiro della proposta di proroga per la centrale di Brindisi, nonché la sospensione dell’AIA per lo stabilimento siderurgico di Taranto.

“Proteggere i cittadini e i territori non significa rimandare la transizione energetica, ma avviare un percorso credibile e concreto. Chi rema in direzione opposta non lavora per il bene della Puglia”, ha concluso.

