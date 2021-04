Brindisi | Donna trasferita a Palermo per terapia Ecmo

Una donna di 39 anni brindisina trasferita da Brindisi a Palermo per essere sottoposta alla terapia Ecmo, tecnica che supporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea, aumentando l’ossigenazione del sangue. La donna era ricoverata presso l’ospedale “Antonio Perrino” per Covid e in condizioni cliniche critiche nel reparto di Terapia Intensiva. La soccorritrice dell’Ordine di Malta è stata trasferita con un C130 dell’Aeronautica militare da Brindisi a Palermo per essere ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Civico. Il soccorso sanitario urgente è stato coordinato dalla Cross, in particolare la mobilitazione di mezzi, personale sanitario e volontariato sono state direttamente seguite da Piero Paolini, direttore della Centrale remota operazioni soccorso sanitario, che ha sede presso la centrale del 118 di Pistoia. La 39enne dall’ospedale Perrino di Brindisi, spiega una nota dell’Azienda sanitaria Toscana centro, è stata trasferita in ambulanza all’aeroporto dove era ad attenderla il C130 – attivato in considerazione dell’urgenza sanitaria – per il trasferimento a Palermo. L’assistenza sanitaria durante il trasferimento è stata invece curata da un rianimatore dell’ospedale di Brindisi.