Per la festa della donna, Uiltec organizza un convegno in diretta sulla sua pagina youtube. Il titolo: donna come sorgente di vita.



Appuntamento quindi da non perdere alle ore 15.00 di lunedì 8 marzo “Festa della Donna” sul Canale YouTube Uiltec https://youtube.com/c/UiltecNazionale per approfondire e riflettere sulle tante situazioni ancora aperte per raggiungere una vera e dignitosa uguaglianza tra Uomo e Donna.