Brindisi: Donna morta dopo parto, marito ‘Voglio la verità’

“Voglio sia accertata la verità su quanto successo a mia moglie. Lo devo al mio dolore e a quello dei miei figli”. Lo afferma all’ANSA Giacomo Cofano, marito della 41enne Viviana Delego, morta il 22 dicembre scorso al Perrino di Brindisi, qualche giorno dopo aver partorito due gemellini e dopo aver subito una isterectomia.

Cofano reagisce così alla pubblicazione di stralci della relazione in cui il primario della Chirurgia dell’ospedale di Brindisi, Giuseppe Manca, riferisce che a richiedere il suo supporto è stato il ginecologo in servizio nell’unità operativa di Ostetricia, avendo quest’ultimo valutato “la situazione estremamente difficoltosa e non essendo in grado di trattarla…”.

“Farò quello che ci sarà da fare, non ho intrapreso nulla – continua il marito della donna -. Stiamo solo aspettando la documentazione completa. E’ mia intenzione capire come effettivamente siano andate le cose: non solo a Brindisi, ma a ritroso per capire l’intera gravidanza. Non mi concentrò solo sulla tragedia, non escluderò nulla. Mia moglie era viva a casa, apparentemente stava bene, ed ecco che ora ho bisogno di conoscere tutto”.

Affiancato da “avvocati ed esperti” Cofano conferma che si rivolgerà all’autorità giudiziaria. “Non so se attraverso un esposto o una denuncia, ma qualcosa la farò nel rispetto del nostro dolore, di quello che stiamo pagando e, soprattutto, nel rispetto dei miei figli. Prima o poi dovrò dare conto anche a loro quando mi chiederanno cosa è successo alla loro madre”. “Adesso sono piccolini, ma il tempo passa e vorranno sapere. Ed è giusto che il loro papà dica tutta la verità”, conclude Giacomo Cofano.

