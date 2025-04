Brindisi: donna aggredita in piena movida

BRINDISI- Una donna sarebbe stata aggredita da un individuo in pieno centro storico a Brindisi, nel cuore della movida, nelle vicinanze di un locale e in presenza di tante persone. Il fatto sarebbe accaduto ieri (23 aprile), in tarda serata- le 23 circa- quando la malcapitata sarebbe stata schiaffeggiata, strattonata e afferrata per i capelli da un uomo, molto noto in città, per cause tutte da chiarire. Nessuno ha sporto denuncia, ma il fatto sarebbe avvenuto in un luogo pubblico e affollato. La donna sarebbe stata soccorsa proprio da alcuni avventori che erano in zona, lui invece si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce.

