Matteo Di Piazza prova a spronare i suoi compagni. La squadra è forte, ha qualità, ma forse si specchia troppo fino a diventare inconcludente. “Dobbiamo essere più concreti – analizza l’attaccante biancazzurro -, ci sentiamo così forti che quando arriviamo in area vogliamo entrare in porta con tutta la palla. Con un pizzico di cattiveria in più, sicuramente avremmo qualche altro punto. Ci serve un ulteriore step a livello di mentalità per diventare vincenti”. Di seguito, l’intervista completa realizzata da Davide Cucinelli.