Brindisi di Montagna, nel parco della Grancia la Banda dei Carabinieri

Esistono Istituzioni che incarnano la storia e l’identità di un Paese e, tra queste, la Banda dell’Arma dei Carabinieri brilla come un faro di eccellenza musicale e di tradizione.

Con la sua gloriosa storia e la sua inconfondibile presenza, la Banda continua a incantare e ad emozionare il pubblico di ogni età, in Italia e nel mondo.

Per la prima volta nella sua lunga e prestigiosa storia, giovedì 19 giugno, alle ore 20:30, la Banda dell’Arma dei Carabinieri si esibirà a Brindisi di Montagna, nel suggestivo scenario del Parco della Grancia, luogo che si presta a esaltare la maestosità e la risonanza delle sue esecuzioni.

Le origini di questo prestigioso complesso musicale affondano le radici nella necessità di dare solennità e scandire i momenti della vita militare. Esigenza sentita già dalla fondazione del Corpo dei Carabinieri Reali da parte di Vittorio Emanuele I di Savoia quando l’importanza della musica come elemento di disciplina e aggregazione fu unanimemente riconosciuta.

Col tempo, questo nucleo iniziale si è evoluto fino a diventare l’attuale Banda dell’Arma dei Carabinieri, un’orchestra di fama internazionale composta da Carabinieri-Musicisti di altissimo livello che calcano le scene dei più prestigiosi palcoscenici nazionali ed internazionali.

Oggi, la Banda è un corpo dinamico e versatile, capace di spaziare dai grandi classici della musica sinfonica alle marce militari, dalle colonne sonore ai brani più contemporanei, sempre con una precisione e una passione ineguagliabili. I suoi 102 orchestrali, selezionati tra i migliori diplomati dei Conservatori italiani, sono veri e propri artisti al servizio dell’Arma e del Paese, capaci di regalare al pubblico esperienze sonore indimenticabili, sotto la sapiente direzione del Maestro Direttore Colonnello Massimo Martinelli che guiderà gli spettatori in un viaggio musicale senza precedenti. Con la sua bacchetta scandirà i tempi, trasformando ogni nota in un’emozione pura, unendo la disciplina militare alla sublime arte della musica.

Madrina della serata sarà la giornalista Annamaria Sodano, che presenterà l’evento secondo una scaletta musicale ricca e variegata. Saranno eseguiti grandi classici della tradizione italiana e internazionale, oltre a brani iconici come “La Fedelissima”, inno dell’Arma, e altre melodie che celebrano la storia e i valori del nostro Paese.

L’evento, patrocinato dalla Regione Basilicata, dal Comune di Brindisi di Montagna – che, come già fatto nel recente passato, è sempre protagonista nel promuovere iniziative che valorizzino il territorio lucano – e dall’ente Parco della Grancia, con il coinvolgimento realizzativo della Direzione Strategica del CROB di Rionero in Vulture, è stato accolto con grande entusiasmo dalle Istituzioni regionali e locali che hanno condiviso i sentimenti del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, Generale di Brigata Giancarlo Scafuri, affinché il Parco, fiore all’occhiello dell’intera regione, accogliesse un’esibizione così prestigiosa.

Un’occasione unica per celebrare la musica, la storia e l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri da sempre, con la sua peculiare presenza sul territorio, parte integrante del tessuto sociale che si caricherà, inoltre, di un significato profondo e commovente.

Ogni nota risuonerà come un inno di speranza dal momento che l’evento rappresenta soprattutto un tangibile gesto di solidarietà. L’ingresso al concerto della Banda dell’Arma nel Parco della Grancia sarà gratuito e aperto a tutti previa prenotazione all’indirizzo www.basilicatanet.com, lasciando alla sensibilità dei graditissimi ospiti e di tutta la popolazione lucana la libertà di compiere, nell’occasione, un gesto di significativa vicinanza a chi soffre: sarà infatti promossa, sull’intero territorio regionale, una campagna di donazione volontaria (chiunque potrà donare attraverso il Q-CODE presente sulla locandina in allegato ovvero sul c/c con IBAN IT09D0542404297000000000208 – CAUSALE: L’ARMA SUONA PER LA RICERCA), il cui ricavato sarà interamente devoluto all’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture, un centro di eccellenza nazionale proiettato verso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche nella lotta contro le patologie tumorali.

Sostenere la ricerca significa illuminare il cammino di chi combatte, offrire una possibilità di futuro e testimoniare un’attenzione profonda verso le categorie più fragili, in un abbraccio tra solidarietà, impegno ed arte. Una serata, quindi, dove la musica non solo si ascolta, ma si sente con il cuore.

