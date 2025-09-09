Brindisi, detenuto aggredisce agenti e appicca il fuoco in cella

Prima avrebbe aggredito gli agenti di Polizia Penitenziaria e poi avrebbe appiccato il fuoco nella cella rischiando di provocare una strage. Ancora tensioni nel carcere di Brindisi. Il protagonista, stando a quanto denunciato dalla segretarie regionale di Alleanza sindacale polizia penitenziaria sarebbe un giovane detenuto extracomunitario, con patologie psichiatriche.

“Ancora una volta a pagare il prezzo più alto è stato il personale in divisa, vittima di un sistema che continua a ignorare le condizioni di lavoro e di sicurezza all’interno degli istituti penitenziari”. Si legge nella nota sindacale.

