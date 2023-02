BRINDISI – Tappa anche nel brindisino per l’onorevole Paola De Micheli in una serie di incontri pugliesi legati alle primarie del Partito Democratico per la scelta del nuovo segretario chiedendo un cambio di rotta netto al partito che parta dall’alto fino ad arrivare al locale. La De Micheli ha svolto un primo incontro a San Donaci accompagnata da Antonella Vincenti, proseguendo a San Pietro Vernotico e conclude poi nelle sede di Brindisi dove era presente anche una parte importante dell’amministrazione comunale compreso il sindaco Riccardo Rossi. Tra i temi affrontati ambiente, lavoro e mezzogiorno.

