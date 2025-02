Brindisi, danza sportiva: Arianna Fischetto campionessa nazionale a 8 anni

Grande successo per l’Asd Studio Dance Brindisi della maestra Laura Zicola ai Campionati Italiani Assoluti Fidesm 2025, organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali. L’evento, tenutosi al PlayHall di Riccione dal 13 al 16 febbraio, ha visto le giovani atlete brindisine distinguersi in una competizione di altissimo livello.

A brillare è stata Arianna Fischetto, giovanissima promessa della danza sportiva, che a soli 8 anni ha conquistato il titolo di Campionessa nazionale nella disciplina combinata Latin Style 5 balli. Un risultato straordinario, ottenuto in una gara senza distinzione di classe, in cui le atlete si sono sfidate esclusivamente per categoria d’età. Grazie a questa vittoria, Arianna accede di diritto alla classe AS, il massimo livello della danza sportiva.

Ottime prestazioni anche per Rebecca Pupino, che ha chiuso al 34° posto su 80 atlete di classe A e AS, e per Sara Mingolla, che si è classificata 36ª su 72 concorrenti.

“Fiera ed orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto – ha dichiarato la maestra Laura Zicola –. La nostra scuola porta per la prima volta in assoluto Brindisi sul podio dei Campionati Italiani Assoluti. Arianna è una ballerina strepitosa e stiamo lavorando affinché il suo talento possa portarla a un grande futuro ricco di soddisfazioni e titoli prestigiosi. Arianna è il futuro della danza sportiva!”.

Un traguardo che segna un momento storico per la scuola brindisina, confermando il talento e l’impegno delle giovani atlete sul panorama nazionale.

