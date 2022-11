Condividi su...

”La squadra sta bene, in settimana ho visto una squadra in forma durante gli allenamenti. Sono stati sette giorni importanti, non vediamo l’ora di scendere in campo“. È il commento di Ciro Danucci alla vigilia della sfida del Fanuzzi con la Puteolana. “Le insidie sono quelle di ogni domenica. La Puteolana è una squadra di categoria, guidata da un allenatore bravo come Campilongo, conosciuto da tutti. Ha ottime individualità. Bisognerà disputare una gran partita per portare a casa i tre punti”.

Nel Girone H sarà una domenica di fuoco: Altamura-Barletta Casarano-Nardò sono solo due dei tanti big match tra squadre che puntano ai professionisti. In caso di vittoria il Brindisi di Danucci potrebbe approfittarne per accorciare su qualche pretendente. “Dobbiamo pensare soltanto a noi, non ci interessa degli altri. Bisogna fare la nostra partita e dare il più possibile in campo”, conclude Danucci.