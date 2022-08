Vigilia di Coppa Italia per il Brindisi, che alle 18.00 di domenica 28 agosto sarà di scena al “Vito Curlo” per affrontare il Fasano (diretta Tv su Antenna Sud Extra) nel match valido per il primo turno. “La squadra sta molto bene, abbiamo lavorato duramente in questa che è stata la prima, vera settimana tipo – ha spiegato Ciro Danucci -. I ragazzi sono concentrati, sappiamo che è una partita importante e un derby molto sentito. Ci faremo trovare pronti. L’attaccamento dei tifosi alla squadra è sempre stato molto acceso, sono la nostra arma in più: sembrano frasi fatte, ma rappresentano davvero il dodicesimo uomo in campo. Siamo contenti che ci seguano, ci devono stare vicini durante tutta questa annata che speriamo ci dia soddisfazioni. Siamo molto carichi, abbiamo voglia di incominciare bene perché quando c’è l’adrenalina della partita, la preparazione è diversa. Avremo qualche squalificato, ma in linea di massima sono quasi tutti a disposizione”. (Foto Brindisi FC)