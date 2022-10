“Dal punto di vista tecnico abbiamo giocato partite migliori – commenta Ciro Danucci, allenatore del Brindisi, dopo il successo in extremis con l’Afragolese -. Affrontavamo una squadra importante, costruita per le zone alte della classifica. Non abbiamo mai mollato, i ragazzi hanno lottato su ogni pallone. Potevamo fare meglio nell’ultimo passaggio, ma posso ritenermi soddisfatto. Di Piazza? Fuori per scelta tecnica, ho preferito non dare punti di riferimento. Dammacco poteva segnare di più se fosse stato messo nelle condizioni, comunque è stato bravo. L’Afragolese ha calciatori forti come Longo e Cerone che possono metterti in difficoltà, per questo abbiamo preferito non spingere troppo, ma attenderli dietro. Malaccari? In quella zona di campo ci regala più equilibrio. Contenti di aver segnato alla fine, eravamo in debito. Questo è l’atteggiamento di chi vuole arrivare lontano”.