Brindisi, Danucci: ‘Gara stregata, le abbiamo provate tutte’

“È stata una partita complicata, loro sono una buona squadra, ben messa in campo. Ci è mancata un po’ di lucidità in attacco, poi col passare del tempo ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Le gare dopo la sosta sono sempre particolari. Prendo di buono il fatto che a volte certe gare si possono anche perdere”. Così Cito Danucci, allenatore del Brindisi dopo il pareggio interno col Francavilla in Sinni: “le abbiamo provate davvero tutte per sbloccare il punteggio. Purtroppo sembrava una gara stregata ad un certo punto. Favetta e Santoro insieme? Perché no, ma per giocare con due prime punte così devono stare entrambi al top e disponibili al sacrificio in fase di non possesso”.

