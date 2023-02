Brindisi: Danucci, ‘Difficile spiegare questa sconfitta’

BRINDISI – Tanto rammarico in casa Brindisi per una ennesima gara che non porta i risultati sperati con i brindisini che anche contro il Martina si leccano le ferite per le numerose occasioni sprecate nel primo tempo ma con un secondo tempo avaro invece di opportunità. I numeri però a prescindere dalla prestazioni sono impietosi per la squadra brindisina con una sola vittoria nelle prime cinque gare del girone di ritorno, tre pareggi ed ora la prima sconfitta ma soprattutto il meno otto in classifica nei confronti della capolista Cavese ed il quinto posto in classifica. Anche in questa occasione il tecnico Danucci fatica a darsi una spiegazione “nella ripresa c’era un vento fortissimo ed era difficile giocare – e aggiunge – nel primo tempo a favore di vento invece abbiamo creato tantissimo ma non siamo riusciti a fare gol più nell’unico tiro in porta abbiamo preso gol”.

Fatica a commentare l’allenatore biancazzurro “è difficile commentare queste partite, sinceramente facciamo fatica a fare gol anche su delle situazioni molto semplici, abbiamo calciato dieci volte nel primo tempo a mio avviso c’erano anche dei rigore a nostro favore e – sottolinea – sinceramente facciamo fatica a commentare e ne ho commentate diverse ma il leitmotiv è sempre lo stesso, il Brindisi gioca, il Brindisi crea, il Brindisi conclude mai perdiamo la partita per mezzo tiro in porta”.

Ovviamente lo sguardo è anche al futuro però con una classifica che preoccupa i tifosi biancazzurri che non hanno mancato di far sentire il proprio malumore al termine della gara “dobbiamo sicuramente ripartire e fare il nostro campionato cercando di rosicchiare qualche punto”.

Davide Cucinelli

