“Sarà una partita difficile perché affrontiamo un’Afragolese costruita per vincere, con in rosa numerosi calciatori che hanno calcato in palcoscenici importanti della Serie D. Si assisterà a una partita vera. La squadra non vede l’ora di giocare davanti al proprio pubblico, spero che la gente venga allo stadio perchè la squadra lo merita, sia per il gioco espresso che per l’attaccamento alla maglia. Sono sicuro che i nostri tifosi ci sosterranno fino all’ultimo minuto”. È così che Ciro Danucci, tecnico del Brindisi, presenta la sfida del Fanuzzi con l’Afragolese.