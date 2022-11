Condividi su...

“La squadra sta bene – ha detto Ciro Danucci, tecnico del Brindisi, alla vigilia del match di Matera -. Santoro è l’unico indisiponibile di giornata. Lo avremo per la prossima partita, abbiamo preferito non rischiarlo. In settimana abbiamo lavorato sui nostri principi di gioco. Andiamo a giocare a Matera, una squadra in salute. Domani bisognerà partire con la cattiveria giusta. Ci aspettiamo una partita difficile come tutte in queste campionato. Il cambio di guida tecnica del Matera ha sicuramente cambiato qualcosa sullo studio e sulla preparazione della gara. Abbiamo studiato le due partite di Ciullo con Casarano e Martina e abbiamo le idee chiare su quello che deve essere il nostro atteggiamento. Dammacco contro l’Afragolese ha fatto una grande partita, può giocare in tutti i ruoli d’attacco. Malaccari è un giocatore forte, lo dice anche la sua carriera. Oltre le sue qualità tecniche dall’atteggiamento si vede che è un calciatore che proviene dai professionisti. E’ un nostro jolly. Sta crescendo dal punto di vista fisico, è arrivato dopo rispetto agli altri. Di Piazza dal primo minuto? Vediamo, ha lavorato bene in settimana. La notte porta sempre consiglio“.