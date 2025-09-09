Brindisi, dal Governo 5 milioni di euro per strade e scuole

Il Comune di Brindisi accelera per l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, conditio sine qua non, per ottenere 5 milioni di euro di finanziamenti dal Ministero dell’Interno per la riqualificazione di strade e scuole. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Fabrizio Caianiello See author's posts Continue Reading Previous Brindisi, detenuto aggredisce agenti e appicca il fuoco in cellaNext Donna denuncia stupro di gruppo a Malta, indagati 5 pugliesi potrebbe interessarti anche Donna denuncia stupro di gruppo a Malta, indagati 5 pugliesi 9 Settembre 2025 Claudia Carbonara Brindisi, detenuto aggredisce agenti e appicca il fuoco in cella 9 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello Francavilla Fontana, un arresto per spaccio di droga: i controlli 9 Settembre 2025 Michele Iurlaro Banda del buco, tre anni fa il colpo alla BCC di Ostuni 9 Settembre 2025 Michele Iurlaro Francavilla Fontana: Inner Wheel Club lancia “Book4you” 9 Settembre 2025 Claudia Turba Brindisi, furto nel caveau di Unicredit: colpo da professionisti 9 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli
potrebbe interessarti anche
Donna denuncia stupro di gruppo a Malta, indagati 5 pugliesi
Brindisi, detenuto aggredisce agenti e appicca il fuoco in cella
Francavilla Fontana, un arresto per spaccio di droga: i controlli
Banda del buco, tre anni fa il colpo alla BCC di Ostuni
Francavilla Fontana: Inner Wheel Club lancia “Book4you”
Brindisi, furto nel caveau di Unicredit: colpo da professionisti