9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, dal Governo 5 milioni di euro per strade e scuole

Fabrizio Caianiello 9 Settembre 2025
centered image

Il Comune di Brindisi accelera per l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, conditio sine qua non, per ottenere 5 milioni di euro di finanziamenti dal Ministero dell’Interno per la riqualificazione di strade e scuole.

centered image

