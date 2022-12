Brindisi: 3 milioni di euro per Scuola Europea, D’Attis: ‘Non ci fermeremo qui’

Condividi su...

Grazie all’impegno del deputato brindisino Mauro D’Attis giungono nuove e inattese notizie per la Scuola Europea di Brindisi. Tra i pacchi da scartare sotto l’albero il dono più atteso: sciolto, a poche ore dalla vigilia di Natale, il “nodo” per i docenti madrelingua della Scuola Europea. Una notizia importante e attesa da tempo negli unici due plessi scolastici cittadini dove è presente l’European School Brindisi: la “Salvemini” (che comprende le classi dalla materna alla terza media) e il liceo “Fermi-Monticelli” per le classi superiori.