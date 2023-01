Brindisi, Forza Italia su crisi sanità : ”giusto inviare ispettori ministeriali”

La sanità brindisina è nel caos. Ma questa non è più una novità. Il ministro alla Salute Orazio Schillaci in risposta ad un’interrogazione presentata dall’onorevole Mauro D’Attis ha di fatto dato l’ok all’arrivo degli ispettori ministeriali in alcuni nosocomi pugliesi, tra i quali il ‘Perrino’ di Brindisi, per comprendere cosa stia accadendo. La situazione resta delicata e Forza Italia chiede interventi immediati,

