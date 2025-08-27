Brindisi, cresce l’attesa per Trezeguet e Moggi, ospiti dello Juventus Club “Andrea Agnelli”

David Trezeguet e Luciano Moggi saranno ospiti a Brindisi tra mercoledì 3 e giovedì 4 settembre, per una due giorni organizzata dallo Juventus Club “Andrea Agnelli” di Brindisi. Un evento di straordinaria importanza a sfondo sia sportivo che sociale, finalizzato anche alla promozione del territorio. Programmato, non a caso, un tour che possa permettere al bomber francese di apprezzare in lungo e in largo l’intera città di Brindisi.
