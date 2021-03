Brindisi | Covid, muore 46enne militare della Brigata San Marco

Aveva 46 anni Giuseppe Tagliente, il militare della Brigata Marina San Marco deceduto a causa del coronavirus nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Antonio Perrino Di Brindisi. Secondo quanto appreso, l’uomo, residente a San Vito dei Normanni, aveva contratto il covid circa un mese fa. Dopo le prime complicanze, era stato prima ricoverato nell’ospedale di Ostuni. Poi, con l’aggravarsi del quadro clinico, anche a fronte delle difficoltà respiratorie, l’uomo stato trasferito nel nosocomio brindisino. Il militare, sposato con figli, è un’altra vittima del virus.

Al netto dei decessi registrati nelle ultime 48 ore, almeno 10 in provincia, è impossibile parlare di una reale diminuzione dei ricoveri negli ospedali messapici.

Nell’Ospedale di Ostuni sono ricoverati 30 pazienti in Medicina interna e 22 in Pneumologia. Al Perrino, invece, ci sono 17 pazienti in Malattie infettive, 26 in Pneumologia, 30 in Medicina interna, 12 in Rianimazione. I Post Covid ospitano 10 pazienti a Mesagne, 8 a Ceglie Messapica e 6 a Cisternino.