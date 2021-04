Brindisi | Covid, donna trasferita a Palermo per terapia ECMO

Una donna di 39 anni ricoverata al Perrino è stata trasferita da Brindisi a Palermo per essere sottoposta alla terapia Ecmo, tecnica che supporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea, aumentando l’ossigenazione del sangue. La donna che è una soccorritrice dell’Ordine di Malta è stata trasferita con un C130 dell’Aeronautica militare da Brindisi a Palermo per essere ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Civico. La 39enne dall’ospedale Perrino di Brindisi, spiega una nota dell’Azienda sanitaria Toscana centro, “è stata trasferita in ambulanza all’aeroporto dove era ad attenderla il C130 – attivato in considerazione dell’urgenza sanitaria – per il trasferimento a Palermo. L’assistenza sanitaria durante il trasferimento è stata curata da un rianimatore dell’ospedale di Brindisi”.