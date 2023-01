BRINDISI – Corteo di protesta per i lavoratori Dema (ex GSE) di Brindisi che chiedono tutele per i due stabilimenti brindisini che non sarebbero protagonisti del piano industriale aziendale presentato nel tavolo ministeriale. I rappresentanti sindacali sono stati poi ricevuti in prefettura per presentare le preoccupazioni dei lavoratori.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email